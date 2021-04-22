الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-22

الصحة : لقاح كورونا لا يشكل ضررًا على المرضعات

متابعات الخليج 365 - الرياض

جددت وزارة الصحة ممثلة في مركز 937 صحة التأكيد على مأمونية لقاح كورونا حتى بالنسبة للنساء المرضعات.

لقاح كورونا آمن للمرضعات

وقالت الصحة ردًا على استفسار إحدى النساء بهذا الشأن : لا يعتقد أن اللقاح يشكل خطرًا على الرضاعة الطبيعية ويوصى بإعطاء اللقاح للمرضعات إذا لم يكن لديهن موانع للتطعيم لغلبة الفائدة المرجوة على الضرر المحتمل، وتابعت أنه لا يوجد تعارض بين موانع الحمل ولقاح فيروس كورونا.

الفئات الممنوعة من لقاح كورونا

وكانت الصحة قالت في وقت سابق إنه يمنع أخذ أي من لقاحي فايزر أو أسترازينيكا المعتمدين في المملكة لمن لديه حساسية مفرطة معروفة للقاحين أو أحد مكوناتهما (بعد الجرعة الأولى)، وباقي أنواع الحساسية الشديدة هي محاذير يمكن معها إعطاء اللقاح تحت المراقبة. وتابعت: وكذلك يمنع من أخذ اللقاح، الحوامل، والأطفال دون سن 18 سنة.

التقيد بالإجراءات الاحترازية

وكانت وزارة الصحة جددت اليوم التأكيد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

مبادرة اللقاح في المنازل

وكانت وزارة الصحة أعلنت مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.

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