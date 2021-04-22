شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة ليوم غد "الجمعة" في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد، الجمعة، أن تكون السماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، وتبوك، والجوف والحدود الشمالية.

وأضاف أن الرياح السطحية ستكون في البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي، والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

وتوقع أن تكون الرياح السطحية بالخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.