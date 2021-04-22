شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ "المطلق" يوضح حكم من يدعو على نفسه بالموت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الشيخ عبد الله المطلق عضو هيئة كبار العلماء حكم من يدعي على نفسه بالموت .

وأكد الشيخ عبد الله المطلق في برنامج " فتاوى " المذاع على قناة السعودية أنه لا يجوز للإنسان أن ينتحر وهو قتل نفسه فينطبق عليه حكم من قتل .

كما أكد الشيخ عبد الله المطلق أنه لا يجوز للإنسان أن يعذب نفسه كما قال الله تعالي " ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة " ، وثالثاً لا يجوز أن يدعو الإنسان على نفسه بالموت ، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال " وإن كان لا بد فاعلاً فليقل : اللهم أحييني ما دامت الحياه خيراً لي وتوفني إذا كانت الوفاة خير لى .