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بالفيديو.. الشيخ "المطلق" يوضح حكم من يدعو على نفسه بالموت

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الشيخ عبد الله المطلق عضو هيئة كبار العلماء حكم من يدعي على نفسه بالموت .

وأكد الشيخ عبد الله المطلق في برنامج " فتاوى " المذاع على قناة أنه لا يجوز للإنسان أن ينتحر وهو قتل نفسه فينطبق عليه حكم من قتل .

كما أكد الشيخ عبد الله المطلق أنه لا يجوز للإنسان أن يعذب نفسه كما قال الله تعالي " ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة " ، وثالثاً لا يجوز أن يدعو الإنسان على نفسه بالموت ، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال " وإن كان لا بد فاعلاً فليقل : اللهم أحييني ما دامت الحياه خيراً لي وتوفني إذا كانت الوفاة خير لى .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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