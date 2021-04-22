شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 1055 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل (1055) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ،

وتسجيل (11) حالات وفيات -رحمهم الله- ،وتسجيل 1086 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (392,448) حالة ولله الحمد.

وسجلت منطقة الرياض 468 إصابة ، ومنطقة مكة المكرمة 206 إصابة ، والمنطقة الشرقية 166 إصابة ، ومنطقة المدينة المنورة 41 إصابة ومنطقة عسير 35 إصابة ، ومنطقة جازان 29 إصابة ، فيما جاءت الإصابات في باقي المناطق وفقاً للتقرير المرفق .

وأكدت وزارة الصحة إلى ضرورة الإستمرار في الحفاظ على الإجراءات الوقائية والبعد عن التجمعات العائلية إذ تعد السبب الرئيسي وراء انتشار العدوى .

وكانت وزارة الصحة قد قررت تأجيل الجرعة الثانية من لقاح كورونا مقابل التوسع في الجرعة الأولى لمن لم يسبق لهم التطعيم من أجل الوصول للمناعة المجتمعية .