7 مناطق سعودية تتصدر إصابات كورونا الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدرت منطقة الرياض أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مسجلة 468 حالة من إجمالي 1055 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة التالية مسجلة 206 حالات، ثم المنطقة الشرقية 166 حالة، والمدينة المنورة 41 حالة، وعسير 35 حالة، وجازان 29 حالة، وحائل 24 حالة، وتبوك القصيم 21 حالة لكل منها، والحدود الشمالية والباحة 12 حالة لكل منها، ونجران 11 حالة، والجوف 9 حالات.

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1055 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، و1086 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 409093، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 392448، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6869 حالة.

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