وزارة الصحة: ارتفاع الإصابات الحرجة بكورونا إلى 1182 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس ارتفاع عدد الحالات الحرجة بسبب فيروس كورونا، موضحة أنها بلغت 1182 حالة مقارنة بأمس الأربعاء حيث بلغت 1145 حالة، وذلك بارتفاع 37 حالة عن أرقام أمس.

وذكرت وزارة الصحة –عبر حسابها على تويتر- أن عدد الحالات النشطة بلغ 9776 حالة، منها 1182 حالة حرجة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 1055 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و11 حالة وفاة، و1086 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 409093، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 392448، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6869 حالة.

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