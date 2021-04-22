وزارة الصحة: 10 مدن سعودية تتصدر حالات التعافي من فيروس كورونا

تصدرت مدينة الرياض خريطة حالات التعافي من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 431 حالة شفاء من إجمالي 1086 حالة تعاف، وذلك وفقًا لبيانات وزارة الصحة، اليوم الخميس.

وتم تسجيل 89 حالة تعافٍ في مدينة جدة، و57 في الهفوف، و35 في مكة المكرمة، و33 في الدمام، و17 في المبرز، و16 في أبو عريش، و15 في كل من: حائل والخبر، و14 في المدينة المنورة.

وتسجيل 13 حالة تعاف في كل من: خميس مشيط ونجران والظهران، و12 حالة تعاف في كل من: ينبع وصفوى ووادي الدواسر، و11 في مليجة، و10 في عرعر، و9 حالات في كل من: القطيف والخرج وقرية العليا.

و8 حالات في كل من: حوطة بني تميم والليث والخفجي، و7 في كل من: رفائع الجمش وبريدة والدلم والدوادمي والحائط، و6 في كل من: الطائف والجبيل وبقيق والغزاله وضرما، و5 في كل من: عنيزة والنعيرية.

و4 في كل من: أحد رفيدة وأبها وجازان وعفيف وبيشة ومحايل والقنفذة وضبا والقويعية والدرعية، و3 حالات تعافٍ في كل من: أبو راكة وتبوك والباحة والمجمعة وأحد المسارحة وحقل وطبرجل ورفحا وحفر الباطن والمزاحمية.

وتم تسجيل حالتي تعاف في كل من: الأسياح وخليص وعريعرة والنبهانية والمضة والعارضة والدرب وسكاك والزلفي والخرمة والبدع والقريات والبجادية والبدائع والعيون ومهد الذهب وحريملاء والمجاردة وبلجرشي وتيماء ودومة الجندل والعيص والمظيلف وأضم.

وتم تسجيل حالة تعاف واحدة فقط ي كل من: موقق وبطحاء والحرجة والخاصرة ورابغ وسراة عبيدة ونفي وعيون الجواء والقيصومة والسعيرة والقوز ورياض الخبراء والحناكية وشرورة وظهران الجنوب وصامطة وبيش والنماص وبدر والوجه وشقراء والمذنب وراس تنورة وبللسمر.

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