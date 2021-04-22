حالة مطرية تستمر عدة أيام.. و«الصخري»: تبدأ بعد غد السبت

توقع المهتم بالأحوال الجوية، أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري، حالة مطرية تستمر لعدة أيام بدءا من بعد غد السبت.

وقال الصخري- عبر حسابه على تويتر- إنه ابتداء من السبت (١٢رمضان) ولعدة أيام، هناك فرص أمطار متفاوتة، قد تصل إلى غزيرة، وتصحب بالبرد، على أجزاء من مناطق: نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار الصخري إلى أن الحالة المطرية قد تمتد أحيانا إلى أجزاء من منطقة حائل، وأجزاء من منطقة القصيم خصوصا غربها، وربما تشمل نواحي عفيف والدوادمي والقويعية.

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