بالفيديو.. إمام الحرم الشيخ صالح بن حميد: لم أكن مميزًا في المرحلة الثانوية

كشف إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، بأنه لم يكن متميزًا في التحصيل الدراسي خلال المرحلة المتوسطة والثانوية، مشيرا إلى أنه أعاد السنة الثالثة في الثانوية.

وقال الشيح حميد لقناة «السعودية» إنه رغم إعادته للسنة الثالثة بالثانوية، إلا أنه اجتهد وحصل على المعدل المطلوب، موصيًا بأن يكون الإنسان طموحًا بمعنى الاجتهاد في بلوغ النهاية للمرحلة التي يوجد بها.

وأضاف أن والده- رحمه الله-: كان حريصا جدًا على التعليم، وأنه انتظم في حلقاته في سن الخامسة، مشيرًا إلى أن والده كان حازمًا وليس شديدًا.

يُذكر أن الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد، من مواليد بريدة سنة 1369 هـ. وشغل منصب رئيس مجلس الشورى (2002 – 2009)، ثم رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء، ثم مستشارًا في الديوان الملكي.

#ألف_ميل | لم أكن متميزًا في التحصيل العلمي في المرحلة المتوسطة والثانوية..



الشيخ صالح بن حميد.#رمضان_على_السعودية pic.twitter.com/RBmjyCSAYs — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) April 22, 2021

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