خالد الزعاق: مشاهدة كوكب الزهرة بالعين المجرَّدة في سماء المدن السعودية

قال المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق: ستبدأ خلال هذه الأيام مشاهدة كوكب الزهرة بالعين المجردة ومن داخل المدن بكل وضوح وجلاء بالجهة الغربية بعد غروب الشمس.

وأوضح الزعاق (عبر حسابه على تويتر)، أن العرب القدماء كانوا يسمون الزهرة بالكوكب الدري لشدة إضاءته، وأن العامة كانوا يسمونه بالسراية، لأن قوة إضاءته تسري معهم ليلاً.

وأضاف أن الكواكب تنقسم إلى قسمين، كواكب داخلية وكواكب خارجية، الداخلية هي التي تقع بين الأرض والشمس، وهى لا ترى إلا بعد غروب الشمس غربًا أو قبيل شروق الشمس شرقًا، وهما كوكبان عطارد والزهرة. أما الكواكب الخارجية فهي التي تقع حلف الأرض.

خلال هذه الأيام سنبدأ نشاهد كوكب الزهرة بالعين المجردة ومن داخل المدن بكل وضوح وجلاء بالجهة الغربية بعد غروب الشمس

والعرب القدماء يسمون الزهرة بالكوكب الدري لشدة إضائتها

والعامة يسمونها بالسراية ، فقوة إضائتها تسري معهم ليلاً

pic.twitter.com/hsBEJQOTRx — د.خالد الزعاق #نعود_بحذر (@dralzaaq) April 22, 2021

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