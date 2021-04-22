السعودية اليوم / الأردن تسجل 2097 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 10 رمضان 1442 هـ الموافق 22 أبريل 2021 م واس

سجلت الأردن 2097 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي اليوم، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 658287 حالة شفاء بعد تسجيل 3794 حالة إضافية، كما سُجلت 45 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 8474 حالة.

// انتهى //

17:27ت م

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عمّان 10 رمضان 1442 هـ الموافق 22 أبريل 2021 م واسسجلت الأردن 2097 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 697487 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي اليوم، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 658287 حالة شفاء بعد تسجيل 3794 حالة إضافية، كما سُجلت 45 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 8474 حالة.// انتهى //17:27ت م0173

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