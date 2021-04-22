

بغداد 10 رمضان 1442 هـ الموافق 22 أبريل 2021 م واس

سجل العراق 8450 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 30 حالة وفاة جديدة, ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 15128 حالة, فيما تم تسجيل 6872 حالة شفاء جديدة, ليبلغ إجمالي حالات الشفاء884181 حالة.

// انتهى //

17:16ت م

0170



بغداد 10 رمضان 1442 هـ الموافق 22 أبريل 2021 م واسسجل العراق 8450 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1010304 إصابات.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 30 حالة وفاة جديدة, ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 15128 حالة, فيما تم تسجيل 6872 حالة شفاء جديدة, ليبلغ إجمالي حالات الشفاء884181 حالة.// انتهى //17:16ت م0170

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / العراق يسجل 8450 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.