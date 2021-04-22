السعودية اليوم / الجزائر تعلن تسجيل 166 إصابة جديدة بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا



الجزائر 10 رمضان 1442 هـ الموافق 22 أبريل 2021 م واس

سجلت الجزائر 166 إصابة جديدة مؤكدة بسلالات فيروس

وأفاد بيان لمعهد باستور (هيئة تابعة لوزارة الصحة والسكان) أنه تم تأكيد 65 إصابة جديدة من السلالة البريطانية و101 حالة جديدة من السلالة النيجيرية في 14 مدينة بينها العاصمة الجزائر.

// انتهى //

17:11ت م

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الجزائر 10 رمضان 1442 هـ الموافق 22 أبريل 2021 م واسسجلت الجزائر 166 إصابة جديدة مؤكدة بسلالات فيروس كورونا المتحور في الجزائر.وأفاد بيان لمعهد باستور (هيئة تابعة لوزارة الصحة والسكان) أنه تم تأكيد 65 إصابة جديدة من السلالة البريطانية و101 حالة جديدة من السلالة النيجيرية في 14 مدينة بينها العاصمة الجزائر.// انتهى //17:11ت م0169

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