السعودية اليوم / تنافس 115 طبيب أسنان في اليوم البحثي بجامعة جازان



جيزان 10 رمضان1442 هـ الموافق 22 أبريل 2021 م واس

دشن معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، فعاليات اليوم البحثي السادس لأطباء الامتياز بكلية طب الأسنان بمشاركة الباحثين ومنسوبي الكلية ولجان التحكيم وذلك عن طريق تقنية الاتصال المرئي مساء أمس.

وأكد الدكتور القحطاني، أن كلية طب الأسنان تميزت من خلال أبحاثها وخدماتها ويومها البحثي الذي أصبح تظاهرة علمية ننتظرها كل عام، مشيرًا إلى أن أبحاث أطباء الامتياز تكسبهم المهارات البحثية وتصقل شخصياتهم وتحثهم وتحفزهم على الاستنباط وتحليل البيانات، إضافة إلى أنها تقدم الكلية ومخرجاتها بصورة ريادية في الإنتاج والتطور الذي يشهده طب الأسنان.

من جانبه بين عميد كلية طب الأسنان الدكتور هيثم فقيه، أنه تم اختيار 33 بحثًا تقدم بها 115 طبيبا وطبيبة امتياز وذلك بإشراف 38 عضو هيئة تدريس من الكلية، وتم عرض الأبحاث على محكمين مختصين من داخل وخارج الجامعة، ورشحت أفضل 10 أبحاث لتقديم العروض وسيتم اختيار 3 فائزات من الطالبات و3 فائزين من الطلاب، مؤكدًا أن إثراء المحتوى وتقديم المشاركة الفاعلة هو الهدف الذي تسعى إليه الكلية، إضافة إلى بث روح التنافس الشريف بين الطلبة لتحفيزهم على مواصلة المسيرة البحثية.

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17:08ت م

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