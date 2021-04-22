

بريدة 10 رمضان 1442 هـ الموافق 22 أبريل 2021 م واس

نظم برنامج تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إمارة المنطقة لقاءً لرواد ورائدات الأعمال، بمشاركة 50 شاباً وفتاة من المهتمين بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف نشر الثقافة الريادية وإثراء مجتمع الأعمال بما يحقق لهم مستهدفاتهم الاقتصادية والصناعية، الذي يأتي انطلاقا من توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، لدعم رواد و رائدات الأعمال بالمنطقة.

وأكد أمين عام برنامج تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإمارة القصيم احمد المشيقح على أهمية الدور الفعال الذي يقدمه رواد ورائدات الأعمال في المنطقة من خلال تطوير ودعم البرامج والمشاريع الاقتصادية، مشيرا إلى توجيهات سمو أمير القصيم لدعم رواد ورائدات الأعمال بالمنطقة، بما يعكس الصورة المشرفة لرائد الأعمال وتفوقه في إيجاد الوظائف .

وحث أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التعاون فيما بينهم ونشر ثقافة ريادة الأعمال، كما استعرض أهداف وآليات البرنامج لدعم بيئة ريادة الأعمال، متطرقاً إلى الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخراً مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية بهدف تطوير بيئة الصناعة في منطقة القصيم ورفع نسبة المستثمرين في القطاع الصناعي بمنطقة القصيم من رواد ورائدات أعمال المنطقة, وتذليل المعوقات والتحديات التي تواجه المستثمرين في القطاع الصناعي بالمنطقة.

و استمع الحضور لمقترح بناء استراتيجية تطوير بيئة الأعمال وسرد للميز النسبية التي تتمتع بها المنطقة كانخفاض التكلفة الاستثمارية نسبة للمناطق الرئيسية ومقرها الجغرافي الذي يربطها بمناطق المملكة، بالإضافة إلى الميزة النسبية في التمور والمنتجات الزراعية والتي تشكل نقاط جذب للمستثمرين المحليين والدوليين.

وختم اللقاء بورشة عمل ناقش فيها الحضور تطلعاتهم وخططهم لحاضر ومستقبل بيئة ريادة الأعمال بالمنطقة مستنيرين ومستشهدين بحرص ودعم سمو أمير المنطقة لهم في تحقيق هذه التطلعات لإيجاد فرص استثماريه جديده لاستقطاب الاستثمار نظراً لما تزخر به المنطقة من ميز تنافسيه مهمه.

// انتهى //

16:40ت م

0152





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إمارة القصيم تنظم لقاءاً لبرنامج تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمشاركة 50 رائدا ورائدة اعمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.