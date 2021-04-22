السعودية اليوم / مركز "صوت الحكمة" يطلق مسابقة " بالتي هي أحسن"



جدة 10 رمضان 1442 هـ الموافق 22 أبريل 2021 م واس

أطلق مركز صوت الحكمة بمنظمة التعاون الإسلامي، مسابقة " بالتي هي أحسن"، وتتضمن مقاطع فيديو قصيرة تهدف لبناء محتوى لمسلمين يشرحون فيها كيف يؤمنون بالحوار ويدعون للتعايش بما لا يقل عن 1000 رسالة مصورة بالعربية والإنجليزية والفرنسية، خلال مدة المسابقة التي تنتهي في آخر أيام رمضان المبارك.

وتعد هذه المسابقة ثالث مواسم مسابقة الفيديو التي يطلقها المركز لإثارة النقاش وطرح الرؤى والأفكار حول أفضل سبل الحوار مع الآخر، لبناء مستقبل خال من العنف والتطرف وقائم على التعايش وقبول الآخر، حيث أطلق خلال العامين الماضيين النسخة الأولى، وحملت عنوان "سماحة دين"، والنسخة الثانية "رحماء بينهم"، كما تلقى المركز خلالها مشاركات من آلاف الموهوبين من مختلف بلدان العالم، وشهدت تكريم الفائزين في احتفاليات داخل مقر منظمة التعاون الإسلامي بجدة.

وأوضح مركز صوت الحكمة أن فكرة مسابقة "بالتي هي أحسن"، تركز على الحوار كعنصر أساسي، حيث يطلب من المتسابقين تقديم رسائل فيديو قصيرة لا تزيد مدتها عن دقيقة واحدة، يجيبون على سؤال: كيف نحاور الآخر؟ أيا كان هذا الآخر وأيا كان سبب الاختلاف معه عقائديًا، فكريًا، ثقافيًا.

وأشار إلى أنه سيتم نشر الأعمال المستوفاة للشروط بدءا من 10 شوال، على أن تعلن أسماء الفائزين يوم 20 من الشهر ذاته ، مبينا أن المعلومات عن المسابقة وضوابط المشاركة بها ومواعيدها متاحة على موقع الإلكتروني التالي : sawtalhikma.org، باللغات الثلاث العربية والإنجليزية والفرنسية.

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16:15ت م

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