

الرياض 10 رمضان 1442 هـ الموافق 22 أبريل 2021 م واس

أكدت وزارة الصحة , ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس

‏وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1055) حالة مؤكدة وتعافي (1086) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9776) منها (1182) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (409093) حالة كما بلغ عدد حالات التعافي (392448) حالة ، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(11) حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6869) حالة .

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏

// انتهى //

16:13ت م

0146



الرياض 10 رمضان 1442 هـ الموافق 22 أبريل 2021 م واسأكدت وزارة الصحة , ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع.‏وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1055) حالة مؤكدة وتعافي (1086) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9776) منها (1182) حالة حرجة.وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (409093) حالة كما بلغ عدد حالات التعافي (392448) حالة ، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(11) حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6869) حالة .ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏// انتهى //16:13ت م0146

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الصحة" تؤكد ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية وتطبيق التباعد الاجتماعي لمنع انتشار كورونا.. وتُعلن تسجيل ( 1055) حالة مؤكدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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