شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 22 منشأة غير ملتزمة بالبروتوكولات بالعاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة العاصمة المقدسة خلال العشرِ الأيامِ الأولى من شهر رمضان المبارك 22 منشأة تجارية مخالفة غير ملتزمة بالبروتوكولات الوقائية، وبالاشتراطات الصحية والبلدية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس عبد الله الزايدي أن الفِرق الرقابية التابعة للبلديات الفرعية تكثف جولاتها الرقابية لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلا شهر رمضان، وذلك من خلال 11.829 جولة رقابية نُفذت على جميع نطاق البلديات.

من جانبٍ آخر ضبطت امانة العاصمة المقدسة موقعاً مكشوفاً لتخزين عبوات مياه زمزم بحي الشوقية يفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية مما يؤثر سلبا على محتوى العبوات، وتَم إتلاف 160 عبوة مجهزة لإعادة بيعها وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المُخالفين.