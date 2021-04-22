الاتصالات السعودية توزع 2 مليار ريال أرباحاً عن الربع الأول

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) عن أنها ستوزع أرباحاً عن الربع الأول من عام 2021م، وذلك تماشياً مع سياسة توزيع الأرباح لفترة ثلاث سنوات والتي بدأت من الربع الرابع من عام 2018م كما أقرها مجلس إدارة الشركة وسبق الإعلان عنها في تاريخ 16 ديسمبر 2018م.

وأوضحت الشركة في بيان لها عبر موقع السوق المالية (تداول)، أنها ستوزع أرباحاً نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الأول من العام 2021م، بإجمالي مبلغ 2 مليار ريال وعدد أسهم مستحقة 2 مليار، حيث أن حصة السهم من التوزيع 1 ريال.

تاريخ الأحقية:

وتابعت الاتصالات السعودية أن أحقية توزيعات الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الثلاثاء 22-09-1442هـ الموافق 04-05-2021م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وتاريخ التوزيع سيكون تاريخ التوزيع 19-10-1442هـ الموافق 31-05-2021م.

ولفتت الاتصالات السعودية إلى أن التوزيع سيكون عن طريق بنك الرياض، وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين، مهيبة بجميع المساهمين بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً في حساباتهم مباشرة.

توزيعات نقدية:

واستكملت أنه بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب غير المقيمين فالتوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.



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