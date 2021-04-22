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1182 حالة حرجة في السعودية والرياض تسجل 468 إصابة جديدة بـ كورونا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-22

1182 حالة حرجة في السعودية والرياض تسجل 468 إصابة جديدة بـ كورونا

بلغ عدد الحالات النشطة 9776 حالة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن توزيع حالات الإصابة الجديدة في السعودية وذلك بعد تسجيل 1055 حالة إصابة جديدة.

وسجلت منطقة الرياض 468 حالة إصابة جديدة، ومنطقة مكة المكرمة 206، والشرقية 166، والمدينة المنورة 41، عسير 35، جازان 29.

إجمالي حالات التعافي

وبلغ إجمالي حالات الإصابة 409093 حالة وإجمالي حالات التعافي 392448، وإجمالي حالات الوفاة 6869، كما بلغ عدد الحالات النشطة 9776 حالة، من بينها 1182 حالة حرجة تتلقى العلاج في مستشفيات السعودية.

1182 حالة حرجة في السعودية والرياض تسجل 468 إصابة جديدة بـ كورونا - متابعات الخليج 365

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات

وكانت وزارة الصحة قد توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

كما أعلنت وزارة الصحة مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.

 
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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