السعودية تسجل 1055 إصابة جديدة بـ كورونا وتعافي 1086 حالة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة⁩ عن تسجيل (1055) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتعافي 1086، كما تم تسجيل (11) حالة وفاة رحمهم الله.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات

وكانت وزارة الصحة قد توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

مبادرة اللقاح في المنازل

وكانت وزارة الصحة أعلنت مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.

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