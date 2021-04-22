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شكرا لقرائتكم قمة القادة حول المناخ تبدأ أعمالها والملك سلمان يرأس وفد المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-22
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قمة القادة حول المناخ تبدأ أعمالها والملك سلمان يرأس وفد المملكة
لبحث الجهود العالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي
متابعات الخليج 365 - واس
بدأت اليوم أعمال “قمة القادة حول المناخ ” -الافتراضية – ، التي دعا إليها فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور 40 من قادة دول العالم.
رئاسة الملك سلمان:
ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وفد المملكة رفيع المستوى المشارك في أعمال القمة التي تستمر يومين لبحث الجهود العالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي والتقليل من آثاره.
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