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قمة القادة حول المناخ تبدأ أعمالها والملك سلمان يرأس وفد المملكة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-22

قمة القادة حول المناخ تبدأ أعمالها والملك سلمان يرأس وفد المملكة

لبحث الجهود العالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي

متابعات الخليج 365 - واس

بدأت اليوم أعمال “قمة القادة حول المناخ ” -الافتراضية – ، التي دعا إليها فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور 40 من قادة دول العالم.

رئاسة الملك سلمان: 

ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وفد المملكة رفيع المستوى المشارك في أعمال القمة التي تستمر يومين لبحث الجهود العالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي والتقليل من آثاره.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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