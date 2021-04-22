السعودية | الملك سلمان: هدفنا الاعتماد على الطاقة النظيفة بنسبة 50% بحلول 2030

شكرا لقرائتكم الملك سلمان: هدفنا الاعتماد على الطاقة النظيفة بنسبة 50% بحلول 2030 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إن رؤية 2030 أطلقت تشريعات لمواجهة تغير المناخ.

وأشار إلى أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تساهم بتقليل أكثر من 10% من الانبعاثات عالمياً.

وفي حين نوه أن التغير المناخي يهدد الحياة على الأرض ولا يقف عند حدود وطنية، شدد على أن رؤية 2030 أطلقت تشريعات لمواجهة تغير المناخ.

وجاء في كلامه: "خلال ترؤس السعودية لقمة الـ 20 تبنينا مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون"، وتابع قائلا:" المجتمع الدولي أيد مبادرتي الشرق الأوسط الأخضر والسعودية الخضراء، ونؤكد على اهتمامنا بالالتزام في مكافحة التغير المناخي".

وفي حين كشف أن السعودية ستستضيف قمة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر هذا العام، قال :" هدفنا الاعتماد على الطاقة النظيفة بنسبة 50% بحلول 2030".

زراعة 50 مليار شجرة في الشرق الأوسط

من أبرز ملامح مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، زراعة 10 مليارات شجرة في المملكة، ورفع نسبة المحميات لأكثر من 30% من مساحة أراضيها، وتقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4% من المساهمات العالمية.

بالإضافة إلى زراعة 50 مليار شجرة في الشرق الأوسط وهو أكبر برنامج إعادة تشجير بالعالم، وتخفيض انبعاثات الكربون الناتجة عن إنتاج النفط في المنطقة بأكثر من 60%.

وتمثل مساهمة السعودية في المبادرتين أكثر من 4% من مستهدفات المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي، و 1% من المستهدف العالمي لزراعة تريليون شجرة. كما تتجاوز المستهدف العالمي بحماية 17% من أراضي كل دولة والتخفيض المستهدف بـ 2.5% من معدلات الكربون العالمية.