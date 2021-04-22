شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ "الخثلان" يحذر من إثم الغش في الإختبارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الشيخ سعد الخثلان الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أن الغش في الإختبارات محرم .

وقال الشيخ سعد الخثلان في برنامج " فوائد الخثلان " المذاع على قناة المجد الفضائية أن الإثم يشتد إذا كانت الإختبارات عن بعد لأن المعلم أئتمنك على عدم الغش وفي هذه الأيام الفاضلة يكون أعظم إثم .

وأضاف " الخثلان " أنه يجب على المسلم أن يتقى الله عز وجل ويعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم " من غش فليس منا " .