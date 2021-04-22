شكرا لمتابعة خبر عن تقني الرياض ينهي استقبال طلبات مسابقة المشاريع الابتكارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

انهت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض استقبال طلبات الترشيح لمسابقة المشاريع الابتكارية، والمنظمة على مستوى متدربي / متدربات التدريب التقني، وطلاب وطالبات الجامعات السعودية

وقد انطلقت هذه المسابقة ضمن مخيم كشفي ابتكاري نظمته الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض برعاية الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض.

وكان مسار المسابقة بداية بالمخيم الكشفي الابتكاري بعد ذلك تم فتح التسجيل للمبدعين لتقديم ابتكاراتهم، ثم الدخول في دورة تعريفية متخصصة لكيفية عرض المشاريع وتطبيقها، ومدى مناسبتها واقعيا وميدانيا.

ثم مرحلة الفرز لجميع المشاريع المشاركة والمطابقة لشروط المسابقة لتحكيمها.

وأكدت عميدة الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض الأستاذة / هيفاء العتيبي المشرفة العامة على المخيم والمسابقة ان هذه المسابقة تأتي انطلاقا من المسؤولية المجتمعية الواقعة على عاتق الكلية لتقديم جزء من ما يستحقه هذا الوطن المعطاء وصولا الى رؤية 2030 كما رسمتها القيادة الحكيمة ايدها الله.