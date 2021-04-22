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بدء أعمال قمة المناخ 2021 العالمية بحضور خادم الحرمين الشريفين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بدأت منذ قليل أعمال قمة المناخ بمشاركة قادة وزعماء أكثر من 40 دولة بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله - .

وأكد الرئيس الأمريكي "جو بايدن " خلال القمة أنه يجب التصرف بسرعة للحد من الآثار الكبيرة على صحة شعوبنا ، وفقاً للعربية .

وتُعقد قمة المناخ 2021 بعد تأجيلها العام الماضي نتيجة تفشي ، كباقي المؤتمرات التي أجلت أيضا خوفا من العدوى.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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