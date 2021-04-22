شكرا لمتابعة خبر عن بدء أعمال قمة المناخ 2021 العالمية بحضور خادم الحرمين الشريفين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بدأت منذ قليل أعمال قمة المناخ بمشاركة قادة وزعماء أكثر من 40 دولة بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله - .

وأكد الرئيس الأمريكي "جو بايدن " خلال القمة أنه يجب التصرف بسرعة للحد من الآثار الكبيرة على صحة شعوبنا ، وفقاً للعربية .

وتُعقد قمة المناخ 2021 بعد تأجيلها العام الماضي نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، كباقي المؤتمرات التي أجلت أيضا خوفا من العدوى.