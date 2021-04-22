شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الشيخ صالح بن حميد يكشف كيف حول الفشل إلى نجاح بعدما أعاد ثالثة ثانوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

روى إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد إمام وطيب المسجد الحرام بعض مواقف حياته التي تعلم منها تحويل الفشل إلى نجاح .

وأكد الشيخ صالح بن حميد في برنامج " ألف ميل " أنه لم يكن متميز في التحصيل الدراسي وأعاد السنة الثالثة من المرحلة الثانوية وقرر الإلتحاق بكلية الطب وبالفهل استطاع تحقيق هذا المعدل .

كما أكد الشيخ صالح بن حميد أنه لم يكن متوقع أنه سيصبح في يوم ما رئيساً لمجلس الشورى ، ووجه النصيحة بالإجتهاد والطموح والمثابرة وعدم اليأس .