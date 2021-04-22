شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ "الخثلان" يوضح حكم خلع السن أثناء الصيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ سعد الخثلان الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حكم خلع السن أو الضرس أثناء الصيام .

وقال الشيخ سعد الخثلان في برنامج منارات الهدى أن خلع السن لا يفطر الصائم ، لكن يجب عليه أن يلفظ ما يخرج منه من الدم ونحوه مما يصاحب الخلع .

وأضاف الشيخ سعد الخثلان أن الذي يخرج مع خلع الضرس في الغالب دم يسير لا يضر ، وخروج الدم اليسير لا يفسد الصوم ، وإنما الي يفسد الصوم الدم الكثير الذي في معنى دم الحجامة .