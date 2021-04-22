شكرا لمتابعة خبر عن "البيئة" تدعو أصحاب البئر المرخصة للإسفادة من مهلة الإعفاء قبل الغرامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم الخميس أصحاب الآبار غير المرخصة إلى الإستفادة من مهلة الإعفاء من الغرامة والإفصاح عن الآبار .

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنه يمكن الدخول على منصة رخص حفر الآبار للإستفادة من مهلة الإعفاء التي تنتهي في 11 / 2 / 1444 هـ .

وأشارت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنه يمكن أيضاً إصدار رخص تعميق وردم وتنظيف وحفر البديل ، بينما يتم فرض غرامة 25 ألف ريال لمخالفة ردم الآبار دون ترخيص وردم البئر المخالفة .