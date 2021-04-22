شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الجوازات" توضح خطوات إصدار وتجديد جواز السفر لمن هم دون 15 عام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات اليوم الخميس خطوات إصدار وتجديد جواز السفر لمن هم دون 15 عام .

وأكد النقيب ناصر العتيبي المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات أن إصدار وتجديد جواز السفر لمن هم دون الـ 15 عام من خلال منصة أبشر الإلكترونية سواء للمواطن أو المقيم .

وأضاف أنه يمكن الدخول على منصة أبشر أفراد وقيام رب السرة بتسجيل الدخول واختيار القائمة الرئيسية ثم خدمات أفراد الأسرة وتظهر قائمة افراد الأسرة والتابعين ويقوم بالتأكد من صحة البيانات والطلب وتحديد العنوان والتسلسل مع الخطوات المطلوبة عبر المنصة ، ويصل الطلب للجوازات ويتم التأكد منه خاصة الصورة المرفوعة ومن ثم قبول الطلب .

وأشار النقيب ناصر العتيبي أن معظم خدمات الجوازات أصبحت إلكترونية بنسة 85 % سواء للمواطن أو المقيم أو الزائر من خلال منصة أبشر أفراد وأبشر أعمال وبوابة مقيم ولا يحتاج أحد إلى مراجعة مكاتب الجوازات ، وفقاً لـ "الإخبارية " .