شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. السفير الصيني بالمملكة يستعرض إفطار رمضاني أعدته عائلة صينية مسلمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

نشر سفير الصين لدى المملكة، تشن وي تشينغ، إفطاراً رمضانيا أعدته عائلة صينية مسلمة في إقليم شينجيانغ، مكونة من رجل وامرأة ونجلهم الذي لا يزال على مقاعد الدراسة.

وتحدث المواطن الصيني آيبتيجيانغ برامج في قناة "CGTN" عن عاداتهم الرمضانية في الشهر الكريم، وذلك بعد جولة داخل منزلهما.

كما عرض "آيبتيجيانغ" مأدبة الإفطار التي أعدتها زوجته، وضمّت وجبتهم عدة أصناف أبرزها "سان تسي" وخبز "نانغ" اللذيذ، وبجانب ذلك يحرص الزوجان على تلاوة دعاء الإفطار قبل الشروع في تناول الطعام.