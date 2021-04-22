شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من حساب المواطن بشأن طريقة إرفاق مستند والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح حساب المواطن التذكير أنه يمكن إرفاق المستند من خلال التوجه إلى الحساب "تفاصيل الطلب- إدارة المرفقات" وإرفاق عقد الإيجار الموحد (ساري الصلاحية).

وأضاف البرنامج أنه في حال انتهاء المستند السابق يلزم التوجه للبوابة الإلكترونية وحذف المستند المنتهي؛ حتى لا يؤثر ذلك على الأهلية والاستحقاق.

كان حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة (28) من شهر مارس لعام 2020م.