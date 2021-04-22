شكرا لمتابعة خبر عن أمانة عسير تنفذ 7399 جولة رقابية في أول أيام شهر رمضان المبارك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

نفذت الفرق الرقابية بأمانة منطقة عسير وبلدياتها أكثر من 7399 جولة رقابية منذ بداية شهر رمضان المبارك والتي شملت المنشآت التجارية والغذائية.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن أمانة المنطقة وبلدياتها تكثف جولاتها الرقابية الشاملة منذ بداية شهر رمضان المبارك وذلك لضمان سلامة وحماية المتسوقين من خلال متابعة امتثال المنشآت التجارية بالإرشادات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بجانب التأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية وشروط سلامة التخزين والمواد المعروضة في الأسواق المركزية والتموينات الغذائية ومستودعات الأغذية والمطاعم وفق خطط الأمانة الرقابية التي أعدت خلال شهر رمضان المبارك.

لافتًا إلى أن الجولات الرقابية بلغت 7399 جولة نتج عنها رصد 1125 مخالفة طبقت العقوبات والإجراءات النظامية بحقها إضافةً إلى إغلاق 277 منشأةً تجارية مخالفة.

وأكد بأن الأمانة لن تتوانى في إيقاع العقوبات بحق أي منشأة تجارية لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا وسيكون الإغلاق الإجراء المتخذ حيال المخالفين.

ومن جانب أخر دعا الدكتور وليد الحميدي الجميع بالمسارعة بالإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة للاشتراطات والبروتوكولات الصحية في المنشآت التجارية على الرقم "940".