شكرا لمتابعة خبر عن طالبات اللغات والترجمة بجامعة الملك خالد يترجمن 50 مقالا علميًّا لـ "ويكي دوّن" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

ساهمت جامعة الملك خالد ممثلة في فريق من طالبات كلية اللغات والترجمة بترجمة (50) مقالا علميًّا، غطت مواضيع طبية ونفسية وهندسية، بالإضافة الى موضوعات علمية أخرى لم يسبق ترجمتها للعربية من قبل.

وقال عميد كلية اللغات والترجمة الدكتور عبدالله بن مفرح آل ملهي "انطلقت المبادرة من واقع أهمية المشروع، حيث إن عدد المتابعين لموقع (ويكي دون) يزيد على (4) ملايين متابع؛ ولذلك تسعى جامعة الملك خالد ممثلة في كلية اللغات والترجمة إلى مواصلة جهودها في إثراء المشروع وذلك بإشراك المزيد من طلابها وطالباتها لزيادة عدد المقالات المترجمة وتنوعها واستمرار هذا الجهد بما سيعود بالفائدة لفرق العمل وللمشروع بشكل عام".

هذا وقد أشرف على مشاركة طالبات كلية اللغات والترجمة عضو هيئة التدريس بالكلية الدكتور فهد عطيف، ويأتي ذلك بعد أن ترجمت طالبات كلية العلوم والآداب بأحد رفيدة خلال الفترة الماضية أكثر من 400 مقال في ذات الاتجاه.

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