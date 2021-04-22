موعد رفع تعليق جميع الرحلات الدولية.. «الخطوط السعودية» تجدِّد التذكير

جددت الخطوط السعودية، التذكير بموعد رفع تعليق جميع الرحلات الدولية، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل السفر مسموح إلى دولة إندونيسيا 17 مايو؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر»: «رفع تعليق جميع الرحلات الدولية اعتبارًا من الساعة الواحدة صباحًا من يوم الإثنين 17 مايو 2021م.. ولا تنطبق على البلدان التي تقرر فيها اللجنة الرسمية المعنية تعليق السفر منها أو إليها بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد».

وأضافت الخطوط السعودية: «لمعرفة الدول المسموح السفر لها يُرجى مراجعة الجهات المختصة ولمعرفة الاشتراطات والمتطلبات يرجى زيارة الرابط التالي-

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