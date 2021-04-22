بالفيديو.. معلمة القصيم تسلم 28 من طالباتها «هدايا النجاح» في منازلهن

أوضحت ابنة منطقة القصيم، المعلمة فاطمة، أن لديها 28 طالبة في الفصل، وأنها مرت عليهن جميعًا في بيوتهن لتسليمهن هدايا النجاح.

وذكرت المعلمة فاطمة (خلال مداخلة مع برنامج الراصد المذاع على الإخبارية) أنها استخدمت سيارتها الخاصة وليس سيارة الوزارة في المرور على منازل طالبتها، موضحة أن ابنها مازن هو الذي برفقتها وهو يرتدي زي ميكي ماوس.

من جانبها، عبرت الطفلة ترف العياف عن سعادتها بمبادرة معلمتها التي قامت بالمرور على منازل طالباتها وتوزيع هدايا النجاح عليهن.

وقالت ترف في مداخلة مع برنامج «الراصد» إنها تشكر معلمتها فاطمة التي أحضرت لها هدية كبيرة، موضحة أنها تحبها كثيرًا.

يذكر أنه انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمعلمة فاطمة وهي تمر على منازل طالباتها وبرفقتها شخص يرتدي زي ميكي ماوس، لتوزيع هدايا النجاح عليهن.

فيديو | معلمة تجوب شوارع #القصيم لإدخال الفرح وتوزيع هدايا النجاح على طالباتها.. والطفلة "ترف" تعلق على مبادرة معلمتها#الراصد pic.twitter.com/e9ZQ4QKNwm — الراصد (@alraasd) April 21, 2021

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