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بالفيديو.. معلمة القصيم تسلم 28 من طالباتها «هدايا النجاح» في منازلهن

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الرياض - محمد عبدالله - بسيارتها الخاصة.. و«ترف»: أسعدتنا كثيرا..

أوضحت ابنة منطقة القصيم، المعلمة فاطمة، أن لديها 28 طالبة في الفصل، وأنها مرت عليهن جميعًا في بيوتهن لتسليمهن هدايا النجاح.

وذكرت المعلمة فاطمة (خلال مداخلة مع برنامج الراصد المذاع على الإخبارية) أنها استخدمت سيارتها الخاصة وليس سيارة الوزارة في المرور على منازل طالبتها، موضحة أن ابنها مازن هو الذي برفقتها وهو يرتدي زي ميكي ماوس.

من جانبها، عبرت الطفلة ترف العياف عن سعادتها بمبادرة معلمتها التي قامت بالمرور على منازل طالباتها وتوزيع هدايا النجاح عليهن.

وقالت ترف في مداخلة مع برنامج «الراصد» إنها تشكر معلمتها فاطمة التي أحضرت لها هدية كبيرة، موضحة أنها تحبها كثيرًا.

يذكر أنه انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمعلمة فاطمة وهي تمر على منازل طالباتها وبرفقتها شخص يرتدي زي ميكي ماوس، لتوزيع هدايا النجاح عليهن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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