افتتاح 10 كليات جديدة للبنات.. ومؤسسة التدريب التقني: بـ5 مناطق

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن افتتاح 10 كليات جديدة في قطاع التدريب للبنات، في خمس مناطق، مطلع العام الدراسي المقبل 1443، وذلك استشعاراً منها لأهمية الدور الذي تقدمه المرأة في بناء اقتصاد وطني مزدهر.

وأوضح التدريب التقني –في بيان له عبر تويتر- أن محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، د. أحمد الفهيد، اعتمد عددا من المشاريع الخاصة بقطاع تدريب البنات استثمارا للدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ودعما للتوسع في توفير فرص تدريب للفتيات وتأهيلهن لسوق العمل.

وشمل ذلك افتتاح كليتين تخصصية للبنات، وثمان كليات تقنية للبنات، في عدد من مناطق المملكة ابتداء من العام التدريبي القادم 1443ه، ومنها افتتاح الكلية التقنية الرقمية للبنات بالأحساء في المنطقة الشرقية، وافتتاح الكلية التقنية التطبيقية للبنات بالرياض.

وكذلك افتتاح الكليات التقنية للبنات في كل من منطقة الرياض كلية شقراء والمجمعة والقويعية ووادي الدواسر، وفي منطقة القصيم كلية عنيزة، وفي منطقة عسير كلية بلقرن وكلية النماص، وفي منطقة الجوف كلية القريات.

وأوضح التدريب التقني، أن هذه الكليات ستوفر العديد من الفرص التدريبية لبرامج الدبلوم والذي يمنح مؤهل الشهادة الجامعية المتوسطة، في التخصصات التالية: تقنيات الحاسب الآلي تخصص الدعم الفني وصيانة الآلات المكتبية وإدارة أنظمة الشبكات والوسائط المتعددة وتقنيات الويب والبرمجيات.

وكذلك التقنيات الإدارية تخصص التأمين و تخصص إدارة الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية، وتقنيات السياحة تخصص إدارة الفعاليات والإرشاد السياحي، وتقنيات التصميم والديكور، وسيتم الإعلان عن المقاعد الشاغرة بإذن الله عند فتح بوابة القبول والتسجيل بعد اكتمال متطلبات التشغيل.

وأشار التدريب التقني إلى أن إجمالي عدد الكليات التقنية للبنات أصبح 39 كلية على مستوى مناطق المملكة، ويأتي ذلك انطلاقا من دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 برفع مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني، من خلال إتاحة فرص التدريب لها في المجالات التقنية والمهنية التي تحقق اكتسابها للمهارات والمعارف المتميزة في هذا المجال.

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