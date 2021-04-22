تطعيم 68% من الموقوفين بسجون أمن الدولة: اختياري وبإشراف طبي

قالت معلومات إنه تم إعطاء لقاح كورونا لنحو 68% من الموقوفين في السجون الخمسة التي تديرها رئاسة أمن الدولة.

وأوضحت مصادر خاصة لـ«العربية»، أن تطعيم كورونا ليس إجباريًا للموقوفين، وأنه يتم تحت إشراف طاقم طبي مختص وفق الإرشادات المعمول بها من وزارة الصحة.

وأشارت إلى أن هناك قائمة بأسماء بقية النزلاء الراغبين في الحصول على اللقاحات، وأن العمل مستمر على تزويدهم بها حسب جدول زمني.

ويتم إعطاء اللقاح لمجموعات محددة، والتأكد من سلامتهم بعد التطعيم، ثم البدء مع مجموعات جديدة.

وأوضحت المصادر أن من يرفض أخذ التطعيم من الموقوفين، لن تتخذ ضده أي إجراءات، ولن يتم إجبار أحد على أخذ اللقاح، إلا أنه كإجراء إداري، يتم أخذ إقرار على من لا يريد التطعيم، بأنه هو من رفض التطعيم، وأنه هو صاحب القرار لا سواه.

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