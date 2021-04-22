الابتعاث الخارجي.. وزارة التعليم توضح شروط الالتحاق بمسارات الموهبة والريادة

أوضحت وزارة التعليم، الشروط الضرورية اللازم توافرها في المتقدمين للالتحاق ببرنامج مسار الموهبة والريادة ضمن برامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.

وأشارت التعليم، عبر الموقع الإلكتروني لخدمة سفير، إلى أن مسار الموهبة والريادة هو أحد مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين والذي يعنى بمسيرة التعليم من خلال تسخير جميع الإمكانات لإعداد أجيال مؤهلة بالعطاء في سبيل خدمة وبناء الوطن، والسير به لآفاق الرقي والتطور.

وأوضحت الوزارة، أن هذا المسار تستهدف فيه وكالة الابتعاث دعم الطلبة الموهوبين والمتميزين من خلال ابتعاثهم الى أعرق الجامعات العالمية في التخصصات النوعية وذلك بالتعاون مع الشركاء المعنيين برعاية الموهوبين.

وحددت وزارة التعليم، الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للالتحاق بكل من مسار موهبة (مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والابداع) ومسار مسك (مؤسسة الامير محمد بن سلمان الخيرية) ومسار كاوست «KAUST» ( جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية) برنامج الملك عبدالله للعلوم والتقنية للطلبة الموهوبيين (KGSP).

وأوضحت الوزارة، الاشتراطات الأساسية الواجب توافرها للقبول في التسجيل على درجة البكالوريوس بمسار موهبة (مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والابداع) في تخصصات «الطب، الهندسة، العلوم، التقنية، العلوم الإنسانية والإدارية» بجامعات كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا، وتتمثل هذه الشروط في التالي:

- أن يكون الطالب (الطالبة) حاصلًا على قبول –غير مشروط- في جامعة متميزة.

- أن تكون الجامعة من الجامعات المعتمدة والمصنفة من ضمن أفضل 50 جامعة على مستوى العالم.

- أن يكون الطالبـ/ـة من خريجي الثانوية للعام الحالي 1439-1440هـ أو العام الماضي 1440-1441هـ.

- ألا تقل درجة الطالبـ/ـة عن 80 في اختبار القدرات العامة وأن لا يقل المعدل الدراسي عن 90% في المراحل الدراسية من الصف الثالث متوسط وحتى الصف الثالث ثانوي.

كما تم تحديد، المتطلبات الضرورية للابتعاث على درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه بمسار ومسار مسك (مؤسسة الامير محمد بن سلمان الخيرية) في تخصصات «العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، أعمال، إدارة، العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية، القانون، الطب، دراسات المكتبات والمعلومات، الإدارة الرياضية، الترفيه، التعليم، تمريض، الصحة، فن راقي، الموسيقى والفنون المسرحية، الشؤون العامة، دراسات بيئية، الضيافة والسياحة، الإعلام والصحافة» بجامعات كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ، وتتمثل في:

- حصول المتقدم على القبول الجامعي من إحدى الجامعات المعتمدة في قائمة أفضل 10 جامعات في التخصصات المختلفة.

- كتابة مقال الغرض من الدراسة وطموحه للمستقبل.

- النشاطات التطوعية وغير المدرسية التي قام بها الطالب سواء في المدرسة او الجامعة.

- خطابات توصية.

- المقابلة.

وبينّت وزارة التعليم، شروط الابتعاث لدرجة البكالويوس بمسار كاوست KAUST» ( جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية) برنامج الملك عبدالله للعلوم والتقنية للطلبة الموهوبيين (KGSP)، بمسارات الموهبة والريادة ضمن برامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، في تخصصات «هندسة العلوم البيئية والحيوية، وهندسة الحاسب الآلي والإلكترونيات والعلوم الرياضية، وهندسة العلوم الفيزيائية» بجامعات الولايات المتحدة الأمريكية تتمثل في:

- أن يكون الطالب أتم الصف الثالث ثانوي.

- أن يكون الحد الأدنى للمعدل التراكمي 95/100 أو ما يعادلها.

- أن يكون حاصلا على درجة 80 أو أعلى فيTOEFL .

- أن يكون حاصلا على درجة 6.5 أو أعلى في IELTS.

- الحد الادنى لدرجة SAT: درجات التفكير 700 (رياضيات) و 1200 (المجموع)

- الحد الأدنى لدرجة القدرات: 95.

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