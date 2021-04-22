الصحة تشدد على التقيد بالتدابير الوقائية وتسجل 1055 حالة

شددت وزارة الصحة على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظاً على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع. ‏وفي نفس السياق أعلنت إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1055 حالة مؤكدة وتعافي 1086 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9776 منها 1182 حالة حرجة. وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 409093 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 3992448 حالة . وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد 11 حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 6869 حالة



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