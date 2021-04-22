قمة القادة حول المناخ تبدأ أعمالها .. وخادم الحرمين يرأس وفد المملكة

بدأت اليوم أعمال "قمة القادة حول المناخ " -الافتراضية - ، التي دعا إليها فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور 40 من قادة دول العالم.

ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفد المملكة رفيع المستوى المشارك في أعمال القمة التي تستمر يومين لبحث الجهود العالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي والتقليل من آثاره.