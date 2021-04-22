السعودية اليوم / قمة القادة حول المناخ تبدأ أعمالها .. وخادم الحرمين الشريفين يرأس وفد المملكة



واشنطن 10 رمضان 1442 هـ الموافق 22 أبريل 2021 م واس

بدأت اليوم أعمال "قمة القادة حول المناخ " -الافتراضية - ، التي دعا إليها فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور 40 من قادة دول العالم.

ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وفد المملكة رفيع المستوى المشارك في أعمال القمة التي تستمر يومين لبحث الجهود العالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي والتقليل من آثاره.

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15:19ت م

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