السعودية اليوم / 550 مستفيد من خدمات مركز اضطرابات النمو والسلوك في بيشة



بيشة 10 رمضان 1442 هـ الموافق 22 أبريل 2021 م واس

قدّم مركز اضطرابات النمو والسلوك بمستشفى الولادة والأطفال في بيشة خدماته لـ 550 مستفيداً خلال الربع الأول من العام 2021م.

وأوضحت صحة بيشة أن المركز يعمل على تقديم خدمة نموذجية في تشخيص ومتابعة اضطرابات النمو والسلوك، وتوفير الخدمات النفسية والاجتماعية بجودة عالية، بالإضافة إلى تقديم خدمات صحية وتأهيلية تخصصية مميزة من قبلل كوادر مؤهلة ومدربة تضم أطباء استشاريين، وأخصائيين، وأخصائيين نفسيين، وأخصائيين اجتماعيين، ونطق وتخاطب، وعلاج وظيفي لتطوير نمو وقدرات الأطفال.

وأبانت أن المركز يتولى مهام التشخيص والتقييم، وبرامج التدخل المبكر، وبرامج التأهيل الطبي لذوي اضطرابات النمو والسلوك، والمعالجة الطبية والدوائية، وبرامج العلاج المتمركزة حول الأسرة، والمتابعة الطبية طويلة الأمد، والمساهمات المجتمعية في برامج التثقيف والتوعية، بالإضافة إلى إطلاق العيادة الإفتراضية للحد من إنتشار فيروس

وأكدت صحة بيشة أن المركز استخدم العيادة المرئية في التواصل مع المرضى والهاتف ووسائل وتقنيات التواصل المناسبة، حيث جرى خلالها متابعة الوضع الصحي والنفسي لكل حالة، وإعادة صرف العلاج اللازم لهم.

// انتهى //

15:09ت م

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بيشة 10 رمضان 1442 هـ الموافق 22 أبريل 2021 م واسقدّم مركز اضطرابات النمو والسلوك بمستشفى الولادة والأطفال في بيشة خدماته لـ 550 مستفيداً خلال الربع الأول من العام 2021م.وأوضحت صحة بيشة أن المركز يعمل على تقديم خدمة نموذجية في تشخيص ومتابعة اضطرابات النمو والسلوك، وتوفير الخدمات النفسية والاجتماعية بجودة عالية، بالإضافة إلى تقديم خدمات صحية وتأهيلية تخصصية مميزة من قبلل كوادر مؤهلة ومدربة تضم أطباء استشاريين، وأخصائيين، وأخصائيين نفسيين، وأخصائيين اجتماعيين، ونطق وتخاطب، وعلاج وظيفي لتطوير نمو وقدرات الأطفال.وأبانت أن المركز يتولى مهام التشخيص والتقييم، وبرامج التدخل المبكر، وبرامج التأهيل الطبي لذوي اضطرابات النمو والسلوك، والمعالجة الطبية والدوائية، وبرامج العلاج المتمركزة حول الأسرة، والمتابعة الطبية طويلة الأمد، والمساهمات المجتمعية في برامج التثقيف والتوعية، بالإضافة إلى إطلاق العيادة الإفتراضية للحد من إنتشار فيروس كورونا وحرصًا على استقرار الوضع الصحي للمرضى.وأكدت صحة بيشة أن المركز استخدم العيادة المرئية في التواصل مع المرضى والهاتف ووسائل وتقنيات التواصل المناسبة، حيث جرى خلالها متابعة الوضع الصحي والنفسي لكل حالة، وإعادة صرف العلاج اللازم لهم.// انتهى //15:09ت م0119

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