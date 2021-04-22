السعودية اليوم / هيئة فنون الطهي تطلق موقعها الإلكتروني الرسمي



الرياض 10 رمضان 1442 هـ الموافق 22 أبريل 2021 م واس

أطلقت هيئة فنون الطهي اليوم موقعها الإلكتروني الرسمي في إطار استراتيجية الهيئة للتواصل مع المنتمين للقطاع والمهتمين فيه وشركائها محلياً ودولياً لتعزيز تواصلها مع مجتمع الثقافة بشكلٍ عام وقطاع الطهي على وجه التحديد من خلال الرابط الإلكتروني: https://culinary.moc.gov.sa/ar .

ويأتي موقع الهيئة باللغتين العربية والإنجليزية ليقدم المعلومة للباحثين عنها، ويعرف زواره بهيئة فنون الطهي ورؤيتها ورسالتها وأهدافها وأبرز الأعمال التي تقدمها في عالم الطهي، وإبراز المطبخ السعودي بما يملكه من إرثٍ تاريخي لمختلف الأصناف الغذائية التي تزخر بها مناطق المملكة، كما يضع الموقع الزائر في الصورة حول مبادرات الهيئة الرئيسية وروزنامةً للبرامج والأنشطة، بالإضافة إلى مشاركاتها المجتمعية في إطار مسؤوليتها الاجتماعية، ويتذيل الموقع قنوات التواصل الاجتماعي التي يمكن للزائر التواصل مع الهيئة من خلالها.

وتهدف هيئة فنون الطهي التي ترأسها تنفيذياً مياده بدر إلى تحديد عناصر وتاريخ فنون الطهي الوطنية والمحافظة عليها والترويج لها عبر محتوى فريد وقصص مُعدّة محلياً، وتقديم تجربة الأكل بطراز عالمي للمواطنين والسيّاح، وتطوير مهن فنون الطهي

// انتهى //

15:03ت م

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الرياض 10 رمضان 1442 هـ الموافق 22 أبريل 2021 م واسأطلقت هيئة فنون الطهي اليوم موقعها الإلكتروني الرسمي في إطار استراتيجية الهيئة للتواصل مع المنتمين للقطاع والمهتمين فيه وشركائها محلياً ودولياً لتعزيز تواصلها مع مجتمع الثقافة بشكلٍ عام وقطاع الطهي على وجه التحديد من خلال الرابط الإلكتروني: https://culinary.moc.gov.sa/ar .ويأتي موقع الهيئة باللغتين العربية والإنجليزية ليقدم المعلومة للباحثين عنها، ويعرف زواره بهيئة فنون الطهي ورؤيتها ورسالتها وأهدافها وأبرز الأعمال التي تقدمها في عالم الطهي، وإبراز المطبخ السعودي بما يملكه من إرثٍ تاريخي لمختلف الأصناف الغذائية التي تزخر بها مناطق المملكة، كما يضع الموقع الزائر في الصورة حول مبادرات الهيئة الرئيسية وروزنامةً للبرامج والأنشطة، بالإضافة إلى مشاركاتها المجتمعية في إطار مسؤوليتها الاجتماعية، ويتذيل الموقع قنوات التواصل الاجتماعي التي يمكن للزائر التواصل مع الهيئة من خلالها.وتهدف هيئة فنون الطهي التي ترأسها تنفيذياً مياده بدر إلى تحديد عناصر وتاريخ فنون الطهي الوطنية والمحافظة عليها والترويج لها عبر محتوى فريد وقصص مُعدّة محلياً، وتقديم تجربة الأكل بطراز عالمي للمواطنين والسيّاح، وتطوير مهن فنون الطهي السعودية وتعزيزها، إضافةً إلى التطوّر والابتكار في الإنتاج والخدمات ضمن الاستراتيجية الوطنية للثقافة المنبثقة من رؤية المملكة 2030.// انتهى //15:03ت م0116

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.