

الباحة 10 رمضان 1442 هـ الموافق 22 أبريل 2021 م واس

أسفرت جهود الفرق الرقابية لفرع وزارة التجارة بمنطقة الباحة في معالجة 2708 بلاغاً تجارياً خلال الربع الأول من عام 2021م، تم استقبالها عن طريق مركز البلاغات، وتحرير 761 مخالفة .

وتوزعت 2653 جولة رقابية على المحلات والمراكز التجارية والتموينات في مدينة الباحة ومحافظات بالجرشي والمندق والعقيق والمخواه وقلوة والحجرة وغامد الزناد.

// انتهى //

14:54ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فرع " التجارة " بالباحة ينفذ أكثر من 2650 جولة رقابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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