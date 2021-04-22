السعودية اليوم / 226 عملية في مستشفيات الباحة



الباحة 10 رمضان 1442 هـ الموافق 22 أبريل 2021 م واس

أُجرت مستشفيات الباحة خلال الفترة من 11 إلى 17 أبريل 2021، 226 عملية .

وأوضحت صحة الباحة أن عدد المنومين بلغ 1246 حالة، واستفاد من خدمات العيادات الخارجية 5855 مراجعا، فيما قدمت الخدمة بأقسام الطوارئ 6583 حالة .

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14:20ت م

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