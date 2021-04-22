شكرا لقرائتكم خبر عن "اجتماعية الشورى" تدرس ملاحظات الأعضاء على نظام "كبير السن" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعقد لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى ، اجتماعًا برئاسة عضو المجلس د.واصل المذن لدراسة التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي١٤٤١/ ١٤٤٢هـ ووجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء حيال مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته أثناء طرحه للمناقشة تحت القبة في جلسة سابقة .

فيما تعقد لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في المجلس ، اجتماعاً برئاسة عضو المجلس د. هادي اليامي بمشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة لمناقشة عدد من الموضوعات التي تدخل في اختصاصاتها والتي أحيلت إليها من المجلس، تمهيدًا لإعداد تقاريرها المتضمنة توصياتها والرفع بها إلى المجلس.