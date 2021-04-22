بايدن يتعهد بتقليل انبعاثات أمريكا للنصف بنهاية العقد الحالي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-22

متابعات الخليج 365 - متابعة

تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن في افتتاح القمة عالمية افتراضية حول المناخ عبر الإنترنت، الخميس، بتقليل انبعاثات الولايات المتحدة للنصف بنهاية العقد الحالي.

الطاقة النظيفة:

ودعا الرئيس الأميركي إلى تخصيص استثمارات كبيرة في البنى التحتية للاستفادة من الطاقة النظيفة.

وحث بايدن على التصرف بسرعة للحد من الآثار الكبيرة للتلوث على صحة شعوبنا.

الاحتباس الحراري:

ويترأس بايدن، القمة التي تؤكد عودة الولايات المتحدة إلى الخطوط الأمامية لمكافحة الاحتباس الحراري عبر تحديدها هدفاً طموحاً يأمل الرئيس الأميركي أن يشكل قدوة لباقي العالم.

ويشارك قادة 40 دولة في القمة التي تستمر يومين، بمن فيهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وحتى البابا فرنسيس.



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