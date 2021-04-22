افتتاح مصلى سنة الطواف لذوي الإعاقة ببدروم صحن المطاف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-22

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

دشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام مصلى سنة الطواف الواقع ببدروم صحن المطاف للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، حيث تعد طاقته الاستيعابية لـ 150 مصلى، محدد بملصقات تباعد لسلامة قاصدي بيت الله الحرام، لأداء سنة الطواف، ومن ثم الذهاب إلى المسعى لاستكمال مناسكهم بكل يسر وسهولة.

راحة للمعتمرين:

وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة الحجيلي أن ذلك يأتي في سبيل تسخير كافة الإمكانات للتسهيل وتوفير الراحة للمعتمرين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي، وذلك سلامة لقاصدي بيت الله.

ويأتي ذلك بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، ومتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور سعد المحيميد، لتقديم أرقى الخدمات، وفق تطلعات القيادة الرشيدة.



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