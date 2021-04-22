حكم الإفطار في نهار رمضان بسبب العمل أو الحر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الشيخ سعد الخثلان، أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أنه لا يجوز الإفطار في نهار رمضان لمن شق عليه الصيام بسبب شدة الحر أو العمل إلا إن كان مريضاً.



وقال الخثلان في فيديو عبر تويتر، إن الإنسان الصحيح يمكنه أن يتحمل الجوع والعطش لمدة ثلاثة أيام على الأقل، ولكن المريض يُعذر ويجوز له الإفطار بسبب مرضه، متابعاً أن من تتطلب طبيعة عملهم التعرض المستمر للشمس في نهار رمضان ويشق عليهم الصيام بسبب شدة الحر فعليهم بالصبر، اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم.

الفطر أمر منكر:

وشدد على أن الفطر في نهار رمضان بسبب العمل أمر منكر لا يجوز بأي حال من الأحوال، والعمل أيًا كان ليس عذرًا يباح معه الفطر، كما أن الصوم أهم من العمل.

وأشار إلى أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان يصب قربة الماء على رأسه من شدة الحر في نهار رمضان، وكان صحابته يفعلون ذلك، كما كان يقوم أجدادنا في المملكة بالاستحمام بالماء وينغمسون في البرك عندما يوافق رمضان الحر الشديد.

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